Суд в США закрыл дело о взыскании с РФ $50 млрд по ходатайству бывших акционеров ЮКОСа

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Апелляционный суд американского округа Колумбия вынес решение о прекращении по ходатайству России дела по иску бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС, которые добивались взыскания с России $50 млрд.

"Ходатайство удовлетворено, дело закрыто", - говорится в постановлении суда.

Ранее дело рассматривалось в Нидерландах, где в 2014 году третейский суд в Гааге удовлетворил ходатайство бывших акционеров нефтяной компании, однако это решение было отменено Верховным судом Нидерландов в 2021 году.

Помимо основного разбирательства в Нидерландах различные иски бывших акционеров ЮКОСа к РФ рассматривались в других странах, в том числе в США.

Дело об иске

В 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% ЮКОС, подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму $28,3 млрд. Общая сумма претензий к РФ с учетом иска пенсионного фонда "ЮКОСа" Veteran Petroleum Ltd. составляла $33,1 млрд. Впоследствии сумма компенсации повышалась.

В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски упомянутых компаний и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. Тем не менее, в июне-августе 2015 года экс-акционеры ЮКОС, не дожидаясь решения по жалобе РФ, начали процесс приведения в исполнение в судах США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании решения Гаагского суда.

Со временем сумма взыскания выросла до $57 млрд. 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения. При этом Окружной суд удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов, сочтя его убедительным и решив не тратить время на рассмотрение пяти остальных.

Позднее иски об аресте активов России в Германии, Индии, Франции и Бельгии были либо отозваны истцами, либо отменены судами этих стран. В настоящий момент все исполнительные производства против РФ, инициированные экс-акционерами ЮКОС, прекращены либо приостановлены.