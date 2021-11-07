Мэр Новосибирска Локоть выписался из больницы после COVID-19

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, госпитализированный в конце октября с COVID-19, выписался из больницы и приступил к работе, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь градоначальника Глеб Черепанов.

По его словам, мэр, являющийся членом КПРФ, в воскресенье, 7 ноября, уже принял участие в возложении цветов на площади Ленина в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и на Монументе славы в честь 80-летия парада Красной армии на Красной площади в 1941 году.

Как сообщал ранее Локоть в своем аккаунте в инстаграме, заболевание у него протекало в легкой форме, он связал отсутствие осложнений с тем, что он вакцинирован.