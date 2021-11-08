Военные начали подрывы грунта на участках реконструкции БАМа

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Военные железнодорожники начали подрывы грунта в карьерах на участках реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает в понедельник пресс-служба Восточного военного округа.

"Ввиду труднодоступности горных участков местности для специальной бурильной техники и невозможности ее использования на ряде карьеров, военные инженеры применили специальные кумулятивные заряды, образующие в скальной породе аккуратные шурфы глубиной около семи метров. Далее уже применяя специальные взрывчатые вещества, военные железнодорожники получают необходимый для строительства насыпей скальный грунт определенных фракций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все подрывные работы в карьерах производятся с соблюдением техники безопасности.

На нескольких участках строительства БАМа военные выполняют также работы по отсыпке насыпей нового железнодорожного пути.