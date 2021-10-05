Количество рабочих на БАМе достигло почти 16 тысяч человек

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Количество рабочих на Байкало-Амурской магистрали приближается к 16 тысячам, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя ОАО "Российские железные дороги".

"Это больше, чем планировалось на сентябрь; фактически монополия втрое увеличила кадры на Восточном полигоне (своей сети - ИФ) с начала строительного сезона и заметно превысила показатели 2020 г., когда в пике работали 10 тыс. человек", - отмечает при этом газета.

При этом, по словам собеседника издания, РЖД будут наращивать численность сотрудников "с учетом задач следующего года", не уточняя, сколько их по плану понадобится в 2022 г.

"Коммерсантъ" напоминает, что при реализации проекта "Российские железные дороги" столкнулись с нехваткой кадров в том числе из-за отъезда из РФ мигрантов в 2020 г., закрывавших 20-25% необходимого объема работ.

К стройке были привлечены железнодорожные войска, которые уже выполняют работы на участке Улак-Февральск (на выходах с Эльгинского угольного месторождения). Кроме того, возникла инициатива отправить на БАМ осужденных, добавляет газета.

Помимо сотрудников "РЖДстроя" и подрядных организаций мобилизовано 1,5 тыс. военнослужащих ж/д войск и порядка 1,1 тыс. мигрантов, уточнил изданию представитель монополии.

До этого РЖД сообщали, что планируется привлечь вдвое больше военных - порядка 3 тыс. Но в августе замглавы министерства обороны РФ Дмитрий Булгаков говорил, что на Байкало-Амурской магистрали работает 1,5 тыс. военнослужащих (хотя при этом, по его словам, реконструкцию восточной части линии предполагается закончить даже раньше намеченного срока - в 2023 г. вместо 2024 г.), замечает "Коммерсантъ".

Переквалифицированных судом на работы на БАМе - всего 86 человек, сказал газете представитель "Российских железных дорог".

В 2021 г. объем инвестиций на Восточном полигоне должен составить 134,3 млрд руб., но, как и в прошлые годы, есть риск ее неполного освоения средств (оценивалось более чем в 30 млрд руб.), отмечает издание.

Но 2022 г. работы запланированы в еще большем объеме, причем в рамках предложенных корректировок сумма должна увеличиться почти на 10 млрд руб., до 222 млрд руб., добавляет "Коммерсантъ". Также может быть приближен срок исполнения работ по III этапу расширения Восточного полигона, предполагающего работы на 333 млрд руб. для вывоза дополнительных объемов угля из Якутии, пишет газета.

"При этом дополнительный набор кадров происходит на фоне роста стоимости рабочей силы, который еще весной оценивался в 70-100% к тому же времени годом ранее", - также отмечает издание.