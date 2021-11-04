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Вылет аварийно севшего в Новосибирске грузового "Боинга" не назначен из-за поломки

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Грузовой Boeing-747 авиакомпании ASL Airlines Belgium, совершивший в среду вечером аварийную посадку в новосибирском аэропорту, ждет прибытия техников авиакомпании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Толмачево.

"Воздушное судно неисправно, пока вылет не назначен", - сказали в пресс-службе.

Техники авиакомпании пока в Новосибирск не прибыли, уточнил собеседник агентства.

Как сообщалось, самолет летел из Льежа (Бельгия) в Циндао (Китай) с остановкой в Новосибирске. После вылета из новосибирского аэропорта командир воздушного судна доложил о проблеме с силовой установкой.

По решению командира самолет после выработки топлива вернулся в Толмачево с одним выключенным двигателем. Посадка прошла благополучно в 17:50 по московскому времени, никто не пострадал.

Как сообщили ранее "Интерфаксу" в Единой диспетчерской службе (ЕДДС), у Boeing-747 после вылета из Новосибирска загорелся левый двигатель, самолет запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета.

Новосибирск Толмачево ASL Airlines Belgium

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