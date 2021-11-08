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Google и Telegram грозят новые штрафы до 4 млн руб. из-за запрещенной информации

Google и Telegram грозят новые штрафы до 4 млн руб. из-за запрещенной информации
Фото: Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве рассмотрит очередные протоколы в отношении Google и Telegram, вновь уличенных в отказе удалять запрещенную информацию.

Как сообщили "Интерфаксу" в Таганском суде Москвы, административные протоколы в отношении компаний 2 ноября поступили в судебный участок мирового судьи N422 Таганского района.

И Google, и Telegram вменяется неудаление соответствующего контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ). Таким образом, обоим сервисам как юридическим лицам грозит наказание в виде штрафа от 800 тыс. до 4 млн руб.

Протокол в отношении Telegram будет рассмотрен 18 ноября, заседание по делу в отношении Google пока не назначено.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.

По данным Роскомнадзора, сервисы, в том числе, не удаляли или несвоевременно удаляли призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

Сумма штрафов в отношении компаний уже составляет несколько десятков миллионов рублей.

Google Telegram Москва

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