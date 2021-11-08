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Полицейский в Прикамье остановил съезжающую с горы фуру с мертвым водителем

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Оперуполномоченный уголовного розыска остановил съезжающий с горы в Пермском крае фургон с погибшим за рулем водителем, сообщается на сайте регионального управления МВД в понедельник.

Инцидент произошел на трассе "Пермь-Березники". Следственно-оперативная группа приехала на одну из придорожных парковок для проверки информации о краже дизтоплива из грузовика.

Осматривая место происшествия, сотрудник полиции Александр Шехирев заметил, что припарковавшаяся на горе 14-метровая фура стала медленно съезжать вниз. Вскоре большегруз стал проезжать рядом с полицейскими и выехал на встречную полосу. В этот момент майор полиции увидел, что водительское место свободно и никто не управляет автомобилем.

"Понимая, что действовать нужно молниеносно, майор полиции на служебной машине обогнал фуру, на ходу запрыгнул на подножку автопоезда, открыл водительскую дверь и припарковал грузовик", - отмечает пресс-служба.

Позже выяснилось, что 60-летний водитель большегруза скончался за рулем от сердечного приступа.

Пермский край МВД

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