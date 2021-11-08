Минфин предложил смягчить ограничения по господдержке для ПАО с офшорами

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минфин предлагает смягчить ко второму чтению законопроект, который ограничивает возможность получать господдержку в виде субсидий и бюджетных инвестиций для компаний, владельцы которых зарегистрированы в офшорах из специального перечня Минфина.

Об этом в думском комитете по бюджету сообщил замминистра финансов Алексей Лавров.

По его словам, предлагается при определении доли, принадлежащей зарегистрированным в офшорах владельцам, не учитывать обращающиеся на организованных торгах акции.

"Дополнительное рассмотрение этого вопроса показало, что в тех случаях, когда акции ПАО только их, только вот этой категории юридических лиц обращаются на организованных торгах, контролировать объем приобретения невозможно. Поэтому по просьбе бизнес-сообщества две поправки мы предлагаем. Во-первых, чтобы все успели подготовиться перенести введение этого ограничения на один год, а во-вторых, в расчете этих долей не учитывать обращающиеся акции на организованных торгах", - сказал Лавров.

Первоначальная редакция законопроекта № 1258306-7 не позволяла реализовать этот контроль, "потому что никто не знает, кто в данный конкретный момент какой долей обращающихся акций владеет", добавил он.

Правительственный законопроект ограничивает возможность получения господдержки в виде субсидий и бюджетных инвестиций компаниями, владельцы которых зарегистрированы в офшорах из специального перечня Минфина. В соответствии с поправками к Бюджетному кодкусу, на такую господдержку не смогут рассчитывать российские компании, которые на 25% и более прямо или косвенно принадлежат офшорным компаниям. Сейчас действует ограничение в 50%.

Кроме того, проект предусматривает возможность по расширению "офшорного перечня". Сейчас Минфин составляет перечень государств и территорий с льготным налоговым режимом и не предусматривающих раскрытия данных о финансовых операциях.

Новый проект позволяет относить к "нежелательным" юрисдикциям и другие страны. Он наделяет Минфин правом утверждать перечень государств и территорий, которые используются для промежуточного (офшорного) владения активами в России. "Изменения позволят учесть дополнительные юрисдикции (такие как Республика Кипр, Гонконг), которые не входят в предусмотренный действующей редакцией перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.