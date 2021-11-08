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Совладелец производителя сырков "Б.Ю. Александров" Изачик заочно арестован

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал совладельца компании "Ростагрокомплекс" Юрия Изачика, обвиняемого в принуждении к сделке.

По решению суда, Изачик будет арестован на два месяца с момента задержания или экстрадиции в РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Изачику, объявленному в международный розыск, заочно предъявлено обвинение в принуждении к сделке организованной группой (пункт "в" части 2 статьи 179 УК РФ). Такое обвинение предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

По данным СМИ, следствие считает, что Изачик и его соучастник - бизнесмен Леонид Белиловский - принуждали других акционеров "Ростагрокомплекса" отказаться от сделки, в рамках которой сам Изачик, исполняя волю скончавшегося основателя компании Бориса Александрова, передал им доли в уставном капитале предприятия.

Защита Изачика считает, что его преследование представляет из себя криминализацию корпоративного спора. Сам бизнесмен в настоящее время находится в США, где, как утверждает его защита, он проходит лечение.

"Ростагрокомплекс" – известный производитель молочной продукции. С ним, в частности, связаны такие бренды глазированных сырков, как "Б.Ю. Александров" и "Ростагроэкспорт".

Юрий Изачик Ростагрокомплекс Б.Ю. Александров

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