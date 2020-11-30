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Умер создатель бренда "Б.Ю.Александров"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Умер предприниматель Борис Александров, президент "Ростагроэкспорта" и основатель бренда молочных продуктов "Б.Ю. Александров". Об этом сообщил "Молочный союз". Александрову было 73 года.

Представитель бизнесмена сказал Forbes, что Александров заразился коронавирусом и находился в инфекционной больнице.

Александров окончил Первый мединститут в Москве, двадцать лет проработал терапевтом, а затем занялся бизнесом.

Он был единственным в России, кто трижды удостоился премии "Предприниматель года" — за 2004, 2006, 2007 год. Он также был членом российской Академии проблем качества, Российской академии бизнеса и предпринимательства, членом Молочного союза России, кавалером ордена "Знак качества".

Хроника 09 января – 30 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Борис Александров Молочный союз Ростагроэкспорт коронавирус

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