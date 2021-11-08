Прокуроры запросили до 9 лет колонии для лидеров протестов в Ингушетии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура запросила сроки наказания для семи лидеров протестов в Магасе против соглашения о границе с Чечней и изменения регионального закона о референдуме в 2018-2019 годах, сообщили "Интерфаксу" в понедельник адвокат Джабраил Куриев.

"Малсагу Ужахову, Ахмеду Барахоеву, Мусе Мальсагову обвинение запросило по девять лет лишения свободы в колонии общего режима, еще троим - по восемь лет, Зарифе Саутиевой - 7 лет и 6 месяцев", - сказал Куриев.

По словам адвоката, 9 ноября защита активистов приступает к прениям.

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября 2018 года и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.

В конце октября 2020 года Верховный суд Ингушетии отклонил иск о возвращении дела семи лидеров протеста из Кисловодска в Магас. Малсага Ужахова, Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Бараха Чемурзиева, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Зарифу Саутиеву обвиняют по ч.3 ст.33, ч.2 ст.318 УК РФ. Речь идет о насилии в отношении представителей власти, опасного для жизни или здоровья. Кроме того, лидерам протестов 26-27 марта 2019 года против изменения закона республики о референдуме инкриминируют организацию или участие в экстремистском сообществе (чч. 1 или 2 ст.282.1 УК).

Под стражей находится еще один лидер протестов - экс-глава МВД республики Ахмед Погоров. Его задержали в Назрани 26 февраля 2021 года. До этого, с апреля 2019 года, он находился в межгосударственном розыске и был заочно арестован. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 318 УК РФ (организация применения насилия в отношении представителей власти).