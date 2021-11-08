Директор центра Гамалеи, разработавшего "Спутник V", награжден орденом Александра Невского

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Директор федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи" Александр Гинцбург награжден орденом Александра Невского.

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на официальном портале правовой информации.

Как говорится в указе, Гинцбург удостоен этой высокой награды "за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу".

"Спутник V" разработки центра им. Гамалеи Минздрава России является основным препаратом для массовой вакцинации в РФ, начавшейся 18 января.