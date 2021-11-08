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Путин утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил в понедельник Основы государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ. Указ размещен на официальном портале правовой информации.

Основы госполитики содержат, в частности, перечень документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках прогнозирования на федеральном уровне на долгосрочный период. К таким документам относятся: стратегический прогноз РФ, прогноз социально-экономического развития РФ на долгосрочный период, прогноз научно-технологического развития РФ, бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период.

В основах также перечислены документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания на федеральном уровне. К ним относятся: ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию, стратегия национальной безопасности РФ и основы государственной политики, доктрины, стратегии, концепции в сфере обеспечения национальной безопасности; документы стратегического планирования социально-экономического развития РФ, определяющие национальные цели развития РФ, систему долгосрочных приоритетов и задач государственного управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития, утверждаемые президентом и правительством РФ; стратегия научно-технологического развития РФ.

Наряду с этим Основы относят к документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках планирования и программирования на федеральном уровне, основные направления деятельности правительства РФ, единый план по достижению национальных целей развития РФ, государственные программы РФ, государственная программа вооружения и национальные проекты.

Основы определяют, что цикл стратегического планирования определяется сроком полномочий президента РФ и является единым для всех участников стратегического планирования.

Владимир Путин

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