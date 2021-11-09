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Циклон нарушил автобусное сообщение в Еврейской автономной области

В соседнем Хабаровске прошел ледяной дождь

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Движение пассажирских автобусов ограничили в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за циклона, который пришел и на сопредельную территорию, сообщает Главное управление МЧС по региону во вторник.

"9 ноября с 6:00 закрыто движение для пассажирских автобусов по направлениям Биробиджан - Облучье, Биробиджан - Хабаровск", - сказано в сообщении.

Кроме того, автобусы пока не идут из Биробиджана в села ЕАО Ленинское, Амурзет и Головино. Запрет введен из-за осадков и образования наледи на дорогах. Автомобилистов просят на время отказаться от поездок.

Тем временем соседний Хабаровский край также оказался под действием циклона. В Хабаровске прошел ледяной дождь, на дорогах и тротуарах образовалась ледяная корка. На трассах краевого центра возникли пробки, пассажиры в социальных сетях жалуются на перебои с общественным транспортом, в частности, на отсутствие трамваев на линиях.

Накануне вечером в Солнечном районе Хабаровского края из-за обледенения дорог было ограничено движение автобусов. ГИБДД призывает всех участников движения быть крайне осторожными - обстановка на трассах неблагоприятная.

ЕАО Хабаровск Биробиджан

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