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Советник президента РФ заявил, что климатические проекты должны быть вне санкций

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Климатические проекты необходимо реализовывать совместными усилиями, оставив политику за скобками, заявил советник президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев, выступая на секции "Энергетический переход" COP26.

"Климатический трек должен быть вне санкционной политики, потому что климату все равно, где эти проекты осуществляются, где снижать выбросы. Главное, чтобы эти выбросы снижались, независимо от тех или иных политических соображений. (...) И поэтому нужно политику оставить за скобками, надо осуществлять всем миром климатические проекты и признавать их, а не вводить, наоборот, санкции", - сказал Эдельгериев.

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Он допускает, что РФ может прийти к углеродной нейтральности даже раньше обозначенного президентом Владимиром Путиным срока - 2060 года.

"Действительно, Российская Федерация может прийти к углеродной нейтральности более быстрыми темпами, но для этого необходима благоприятная экономическая и политическая мировая конъюнктура. То бишь если мы будем идти к этой цели вместе, коллективными действиями всех стран, а именно - [обеспечивать] общие углеродные рынки, отсутствие элементов сдерживания, отсутствие барьеров и признание результатов климатических проектов", - отметил советник президента.

Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР26 проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго. Как ожидается, в мероприятии примут участие делегаты из почти 200 стран.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не поедет на конференцию. Российскую делегацию из 19 человек возглавляет зампред правительства РФ Алексей Оверчук.

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