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Заместители министров энергетики РФ и США обсудили сотрудничество стран

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин обсудил вопросы двустороннего сотрудничества России и США на мировом энергетическом рынке с замминистра энергетики США Дэвидом Турком, сообщает российское ведомство.

Встреча состоялась на площадке Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

"В ходе встречи было затронуто многостороннее взаимодействие в рамках G20 по дальнейшей стабилизации мирового нефтяного рынка", - говорится в сообщении.

Кроме того, Сорокин и Турк "обменялись мнениями по актуальным вопросам климатической повестки".

Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР26 проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго. Как ожидается, в мероприятии примут участие делегаты из почти 200 стран.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не поедет на конференцию. Российскую делегацию из 19 человек возглавляет зампред правительства РФ Алексей Оверчук.

Россия США Павел Сорокин Дэвид Турк

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