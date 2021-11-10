Заместители министров энергетики РФ и США обсудили сотрудничество стран

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин обсудил вопросы двустороннего сотрудничества России и США на мировом энергетическом рынке с замминистра энергетики США Дэвидом Турком, сообщает российское ведомство.

Встреча состоялась на площадке Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.

"В ходе встречи было затронуто многостороннее взаимодействие в рамках G20 по дальнейшей стабилизации мирового нефтяного рынка", - говорится в сообщении.

Кроме того, Сорокин и Турк "обменялись мнениями по актуальным вопросам климатической повестки".

Конференция ООН по борьбе с изменением климата СОР26 проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго. Как ожидается, в мероприятии примут участие делегаты из почти 200 стран.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не поедет на конференцию. Российскую делегацию из 19 человек возглавляет зампред правительства РФ Алексей Оверчук.