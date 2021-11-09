Опрос показал, что 59% компаний в РФ организовали для сотрудников вакцинацию от COVID

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Более половины российских работодателей (59%) организовали для своего персонала вакцинацию от коронавируса, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

В свою очередь, почти каждая третья компания (32%) такие меры не принимала, 9% работодателей затруднилось оценить ситуацию, показывают результаты исследования.

По данным опроса, этой осенью 41% компаний организовали для сотрудников вакцинацию против гриппа, в прошлом году так поступили 37% работодателей. Количество компаний, не принимавших меры по вакцинированию персонала от гриппа, по сравнению с прошлым годом почти не изменилось - 49% респондентов в 2020 году и 48% респондентов в настоящее время, отмечают в SuperJob.ru.

Опрос был проведён 1-7 ноября 2021 года среди 1000 респондентов, представляющих кадровый менеджмент, в 274 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.