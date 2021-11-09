В Петербурге намерены ввести QR-коды на транспорте без связи с вакцинацией

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Разовые билеты с QR-кодом планируют внедрить на общественном транспорте в Петербурге в апреле следующего года, сообщили во вторник в городском комитете по транспорту.

Такую меру в комитете объяснили "вводом новой модели транспортного обслуживания населения".

В ведомстве сообщили, что автобусы на новых маршрутах будут оборудованы валидаторами на поручнях. Приложив к устройству платежные средства ("Единую карту петербуржца", "Подорожник", банковскую карту, смартфон или штрих-код на бумажном билете), можно будет оплатить проезд.

QR-код на проезд не будет связан с QR-кодом, свидетельствующим о вакцинации от коронавируса, уточнили "Интерфаксу" в комитете по транспорту. Там объяснили, что QR-код - это разовый проездной билет. По аналогии с жетоном в метро, он позволяет пассажиру реализовать свое право на проезд в наземном общественном транспорте за наличные.

В следующем году билет со штрих-кодом можно будет купить в кассах метро, предприятия "Организатор перевозок" и сетях розничной торговли. Срок действия такого проездного документа - 3 дня с момента покупки. Билет будет поддерживать и пересадочный тариф, уточнили в ведомстве.

Во вторник сообщалось, что городское предприятие по управлению транспортом "Организатор перевозок" объявило конкурс по созданию автоматизированной системы "Управление билетами на базе штрих-кодов", который продлится до 11 ноября. Начальная (максимальная) стоимость контракта - почти 40 млн рублей. Проект должен быть создан в рамках государственной информационной "Системы электронного контроля оплаты проезда". К марту следующего года работы должны быть завершены.

В комитете напомнили, что в Петербурге уже полтора года тестируется система проезда без кондукторов. Они исчезли более чем на 20 маршрутах в разных районах города, уточнили в ведомстве. За оплатой проезда на этих направлениях следят мобильные бригады контролёров.

В результате проверок выяснилось, что 89% пассажиров оплачивают проезд после входа в салон. Остальные платят после напоминания контролера.

С января по октябрь из 1 млн 347 тыс. проверенных пассажиров не оплатили проезд 147 тыс. человек.

При переходе на новую модель транспортного обслуживания населения кондукторы останутся лишь на самых напряженных городских направлениях, а также на маршрутах в центре Петербурга, сообщили в комитете по транспорту. Бумажный билет с QR-кодом будет действителен и на тех маршрутах, где кондукторы сохранятся, уточнили в ведомстве.

Транспортная реформа в Петербурге

Транспортная реформа в Петербурге планируется в следующем году. Она предполагает полный отказ от маршруток, что будет происходить поэтапно - с 1 апреля, с 1 июня и с 15 июля. Общее число автобусных маршрутов сократится на четверть. Сейчас их 603. Останется 457. Ранее в комитете уточнили, что исчезнут дублирующие направления и появятся новые маршруты.

В августе этого года торги на право обслуживания 347 автобусных маршрутов до 2028 года выиграли четыре частные компании: петербургские ООО "Вест-Сервис", входящее в холдинг "Питеравто" (167 маршрутов), АО "Третий парк" (113 маршрутов), ООО "Такси" (11 маршрутов) и московское ООО "Домтрансавто"(56 маршрутов). Оставшиеся 110 маршрутов будет обслуживать городской перевозчик ГУП "Пассажиравтотранс", который работал на них и раньше.