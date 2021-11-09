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В РФ завершаются клинические исследования препаратов для лечения COVID-19

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Клинические исследования ряда противовирусных препаратов, которые могут быть использованы в лечении коронавируса, завершаются в России и могут стать доступны в ближайшее время, сообщил во вторник главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, замдиректора по научной работе и инновационному развитию НМИК фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.

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"Сейчас заканчиваются исследования ещё нескольких препаратов противовирусных, которые в ближайшее время, вероятнее всего, также станут доступны для нашей практической медицины, чтобы оказывать помощь пациентам с COVID-19", - сказал Чуланов журналистам на конференции "Молекулярная диагностика 2021".

При этом, по словам инфекциониста, используемые в настоящий момент в России противовирусные препараты эффективны на начальных этапах заболевания COVID-19 и направлены в первую очередь на замедление его развития и перехода в острую фазу.

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