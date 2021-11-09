Жительницу Севастополя привили от COVID двумя разными вакцинами

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Власти Севастополя объяснили человеческим фактором инцидент с местной жительницей, которую вакцинировали двумя компонентами разных вакцин от коронавируса.

"В этот день в пункте работала доктор в возрасте, свою роль сыграл человеческий фактор. Отметим, что вакцина не относится к группе лекарственных препаратов и не содержит химических элементов. Она имеет органический состав, поэтому соединение двух компонентов разных вакцин допустимо и не представляет угрозу жизни и здоровью человека", - сообщили в пресс-службе городского правительства во вторник.

Инцидент произошел в мобильном пункте вакцинации на центральной площади города. Женщина обратилась за прививкой вторым компонентом "КовиВак" центра имени Михаила Чумакова. Этого препарата в наличии не оказалось, и доктор выписала направление на вакцинацию вторым компонентом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). В итоге пациентке сделали вторую прививку другой вакциной.

"Администрацией больницы и департамента здравоохранения ситуация взята на контроль. С пациенткой связались, она отнеслась к ситуации с пониманием", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, более 200 тысяч жителей Севастополя привились первым компонентом вакцины от коронавируса, это свыше 60% населения. Из них 165 тысяч уже получили вторую дозу, еще 23 тысячи укололись однокомпонентной вакциной. Количество желающих вакцинироваться резко выросло после введения системы QR-кодов.