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Инстаграм-аккаунт самарского губернатора подвергся попытке взлома

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Инстаграм-аккаунт губернатора Самарской области Дмитрия Азарова вновь доступен после почти суточной блокировки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Причиной временного сбоя в его работе стала попытка взлома @azarov.life, в связи с чем система автоматически приостановила действие аккаунта. После обращения в службу поддержки его работа была восстановлена", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что инстаграм-аккаунт главы региона стал недоступен вечером в понедельник, 8 ноября. В пресс-службе регионального правительства отмечали, что служба поддержки должна была ответить на запрос по работе соцсети в течение суток.

Самарская область Дмитрий Азаров

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