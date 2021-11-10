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Использовавшуюся на фотосъемках львицу конфискуют в Петербурге

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Петербурга решил конфисковать львицу Киару, которую хозяйка использовала для фотосессий, сообщает официальный телеграм-канал Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Суд назначил штраф хозяйке хищника по ст. 8.35 КоАП РФ с конфискацией животного в пользу государства.

Инспекторы ведомства забрали животное у жительницы Петербурга 7 февраля 2021 года. Львицу в город привезли из Подмосковья. Во время проверки владелица львицы - индивидуальный предприниматель - представила документы на годовалое животное, тогда как специалисты предполагают, что ему было не более полугода, то есть его приобрели позже 1 января 2020 года, а значит, по закону, ее нельзя содержать в неволе.

До суда Киара находилась на передержке в реабилитационном центре диких животных "Велес".

После вступления решения суда в законную силу место ее содержания определит Росприроднадзор.

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