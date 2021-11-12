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Суд конфисковал тигренка у дрессировщика цирка на Цветном бульваре

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Петербурга привлек к административной ответственности дрессировщика тигров Михаила Зарецкого по статье об уничтожении редких видов животных.

Мужчине назначен штраф в 3 тыс. рублей с конфискацией тигренка, которого, по данным Росприроднадзора, он использовал для фотосессий, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города

Согласно материалам суда, в июне сотрудник Росприроднадзора застал Зарецкого с тигренком на улице Новые Заводы (район Стрельны и Петергофа). В ведомстве установили, что мужчина оказывал услуги по фотографированию с животным, однако Зарецкий заявил проверяющему, что просто "выгуливает" хищника, и покинул место проверки.

В РоссииИспользовавшуюся на фотосъемках львицу конфискуют в ПетербургеЧитать подробнее

Согласно документам, предоставленным Зарецким Росприроднадзору, родившийся в апреле тигренок был безвозмездно передан ему ялтинским зоопарком "Сказка". При себе у Зарецкого были также удостоверение сотрудника Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и ветеринарная книжка на бенгальского тигра 2010 года рождения по кличке Шанель.

В отношении Зарецкого, который известен как дрессировщик тигров, составили протокол по ст.8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений). Для дачи объяснений в суд мужчина не явился. В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что тигренка забрали ветеринарные службы.

Как сообщалось, 10 ноября Дзержинский суд Петербурга решил конфисковать львицу Киару, которую хозяйка использовала для фотосессий. Суд также назначил хозяйке хищника штраф по ст. 8.35 КоАП РФ.

Петербург Москва

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