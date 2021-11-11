Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Красноярец с психическим расстройством, избивший врача, отправится под суд

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Красноярска, избившего у себя дома участкового терапевта, сообщает в четверг пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что "мужчина страдает психическим расстройством и в момент совершения преступлений не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими", говорится в сообщении. В настоящее время уголовное дело с постановлением о принудительном лечении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу, заявили в ведомстве.

Как сообщалось, по версии следствия, днем 9 августа врач-терапевт Красноярской межрайонной поликлиники №1 по вызову пришла в одну из квартир дома в краевом центре. После осмотра и оказания медицинской помощи женщине врач собралась уходить. В это время внук заболевшей женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ошибочно решил, что медработник снимает видео квартиры на свой телефон, и запер входную дверь.

После этого он взял металлический ключ от замочной скважины и нанес терапевту несколько ударов по голове, рукам и ногам, а также несколько раз ударил медика ногой. В какой-то момент врач оттолкнула от себя напавшего и смогла покинуть квартиру, оставив личные вещи. Мужчина достал из сумки медика телефон и погнул его корпус.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, не связанного с похищением, с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба).

Красноярск СКР

Новости

Сбербанк представил второй суперкомпьютер

Сбербанк представил второй суперкомпьютер
Пандемия коронавируса

В РФ зафиксировано более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ зафиксировано более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Пандемия коронавируса

В Думе заверили, что в России нет и не будет принудительной вакцинации

В Думе заверили, что в России нет и не будет принудительной вакцинации

Ректор РГСУ Наталья Починок решила уйти из вуза

Обжалован приговор по делу об отравлении таллием сотрудников ТАНТК

Водителей предложили штрафовать за неоднократный отказ остановиться по требованию ГАИ

Водителей предложили штрафовать за неоднократный отказ остановиться по требованию ГАИ

В Думе на следующей неделе ждут запрос о снятии иммунитета с Рашкина

В правительстве задумались об отказе от проекта ВСМ Москва-Петербург

В правительстве задумались об отказе от проекта ВСМ Москва-Петербург
Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что обязательная вакцинация от коронавируса не предполагает принуждения

Что произошло за день: среда, 10 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });