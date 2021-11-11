Красноярец с психическим расстройством, избивший врача, отправится под суд

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Красноярска, избившего у себя дома участкового терапевта, сообщает в четверг пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что "мужчина страдает психическим расстройством и в момент совершения преступлений не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими", говорится в сообщении. В настоящее время уголовное дело с постановлением о принудительном лечении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу, заявили в ведомстве.

Как сообщалось, по версии следствия, днем 9 августа врач-терапевт Красноярской межрайонной поликлиники №1 по вызову пришла в одну из квартир дома в краевом центре. После осмотра и оказания медицинской помощи женщине врач собралась уходить. В это время внук заболевшей женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ошибочно решил, что медработник снимает видео квартиры на свой телефон, и запер входную дверь.

После этого он взял металлический ключ от замочной скважины и нанес терапевту несколько ударов по голове, рукам и ногам, а также несколько раз ударил медика ногой. В какой-то момент врач оттолкнула от себя напавшего и смогла покинуть квартиру, оставив личные вещи. Мужчина достал из сумки медика телефон и погнул его корпус.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, не связанного с похищением, с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба).