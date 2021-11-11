В Кремле допустили отмену QR-кодов после окончания пандемии

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Полная отмена ограничений и QR-кодов возможна после того, как пройдет пандемия коронавируса, достижение определенного порога общественного иммунитета - это не константа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Отмена ограничений и отмена QR-кодов как таковых определенно может последовать, полная отмена после того, как пандемия кончится, сам по себе общественный иммунный порог - это не константа. За счет вакцинации и ревакцинации этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке", - сказал Песков в четверг журналистам.

Он обратил внимание на то, что происходят резкие скачки числа случаев заражения, в том числе в некоторых европейских странах. "И это действительно повод, наверное, для ученых-эпидемиологов попытаться найти ответы, почему это происходит. Пандемия продолжается, и по-прежнему это очень и очень серьезная угроза, которая требует очень и очень серьезных мер", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков также заявил, что вопрос о возможности введения на федеральном уровне QR-кодов для поездок на транспорте не обсуждался накануне на совещании президента РФ с членами правительства.

"Нет, не обсуждался", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, поднималась ли тема введения QR-кодов на транспорте в масштабах всей страны в закрытой части прошедшего в среду совещания.

Ранее в четверг появилась информация о том, что правительством готовятся документы, предусматривающие введение QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на международном и междугородном транспорте.

Издание РБК со ссылкой на источники, участвовавшие в подготовке этих документов, сообщило, что правительство "разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к коронавирусной инфекции, при посещении общественных мест, поездок на поездах и перелетах на самолетах".

По информации издания, законопроекты на данный момент готовятся к внесению в Госдуму.