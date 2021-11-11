Суд приступит к повторному рассмотрению дела экс-главы "ВСМПО-Ависмы" 17 ноября

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Верхней Салде (Свердловская область) назначил дату рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего главы ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, следует из материалов суда.

Первое заседание по делу о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ) состоится в 11:00 17 ноября.

Ранее сообщалось, что это дело в отношении Воеводина поступило в суд в Верхней Салде 19 мая. По итогам предварительного слушания инстанция 11 июня вернула его прокурору по причине того, что обвинительное заключение (обвинительный акт) были "составлены с нарушением требований Кодекса". Представитель потерпевшей стороны (ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма"), а также Верхнесалдинская городская прокуратура обжаловали данное решение, но Свердловский областной суд в августе оставил его без изменения.

"Органами предварительного следствия Воеводин обвиняется в том, что являясь гендиректором ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" (...) в период с 18 мая 2017 года по 31 января 2019 года использовал свои полномочия вопреки интересам корпорации", - сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе облсуда в августе.

Согласно материалам дела, Воеводин обеспечил отчуждение стружки титанового качества Feti, принадлежащей корпорации, по цене заведомо ниже рыночной, заключив договоры с ООО "Проминдустрия", ООО "Интермикс", ООО "Интермикс Мет", ООО "Торгово-промышленный вектор", что "повлекло причинение существенного имущественного ущерба ПАО в сумме 53,706 млн рублей".

8 ноября дело в отношении Воеводина по статье о злоупотреблении полномочиями вновь поступило в суд в Верхней Салде.

Воеводин, возглавлявший компанию с 2009 года, досрочно покинул пост в начале мая 2020 года.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы", госкорпорации "Ростех" принадлежит 25% плюс 1 акция.