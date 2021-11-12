Возбуждено дело об убийстве имама в Аметеркмахи

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Дагестане возбуждено уголовное дело об убийстве имама мечети в селе Аметеркмахи, сообщили в СК и подтвердили, что поводом для нападения стал земельный конфликт.

По версии следствия, 62-летний житель села пришел к дому, где был имам, и начал стрелять. Погиб имам и были ранены еще двое - брат и сын имама. Сын имама, уже будучи раненым, ударил напавшего ножом, тот погиб.

Раненые находятся в реанимации в Акушинской больнице.

Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК), убийстве, совершенном общеопасным способом (п. е ч. 2 ст. 105 УК), незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК) и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. а,е ч. 2 ст. 105 УК).

В ведомстве не назвали имен погибших. По данным источника "Интерфакса", это имам Абид Магомедов и его оппонент Асадула Рахманов. Ранены Арип и Магмед Магомедовы.