Имам и еще один человек убиты в результате стрельбы в Дагестане

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Житель села Амитеркмхи в Дагестане открыл стрельбу из автоматического оружия из-за земельного спора с семьей местного имама, есть погибшие и раненые.

"По предварительным данным, на фоне земельного спора житель села начал стрельбу в мечети из автоматического оружия. Убит один из оппонентов - имам местной мечети. Сам нападавший скончался от ножевого ранения, нанесенного местным жителем, который попытался его остановить", - сообщили "Интерфаксу" в Единой диспетчерской службе.

Два местных жителя получили огнестрельные ранения и находятся в больнице.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на месте стрельбы изъято несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе автомат Калашникова. Он отметил, что все оружие не было зарегистрировано.