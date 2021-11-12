Один из двоих пострадавших при стрельбе в Дагестане умер в больнице

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Врачи несколько часов боролись за жизнь одного из пострадавших при стрельбе в Акушинском районе Дагестана, но не смогли его спасти, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава республики.

Как сообщалось, в пятницу 62-летний житель Акушинского района на почве земельного конфликта ворвался в дом матери имама местной мечети и застрелил его из автомата Калашникова. Ранения получили двое его родственников - племянник и брат. Их в тяжелом состоянии отвезли в Акушинскую центральную районную больницу.

Самого нападавшего ударом ножа остановил раненый племянник, в результате сам нападавший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело.