Бывшему начальнику управления соцпитания Петербурга продлили задержание

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге Куйбышевский суд продлил до 15 ноября срок задержания бывшему начальнику городского управления социального питания Алексею Барабанщикову, которого задержали по делу о причинении имущественного ущерба, сообщила пресс-служба городских судов.

Вместе с Барабанщиком были задержаны еще четверо, им всем продлили срок задержания, следует из сообщений. Им вменяют причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору (пп."а","б" ч.2 ст.165 УК).

"Все участники процессов ходатайствовали о продлении задержания для возможности сбора дополнительных доказательств с целью подтверждения своих правовых позиций", - объяснили в пресс-службе.

Из поступивших в суд материалов следует, что задержанные вместе с иными лицами, в том числе сотрудниками АО "Комбинат социального питания Красносельского района", не позднее 10 августа 2020 года по сговору обеспечили победу комбината в конкурсах по организации питания "с наиболее выгодными условиями и наименьшим снижением начальной цены контракта", в том числе, в конкурсе по госзаказу Петербурга, сообщили в пресс-службе. При этом подозреваемые указали в заявке недостоверные сведения о наличии в штате сотрудников, которые фактически отсутствуют.

Это позволило комбинату получить контракты на организацию питания в школах Пушкинского района и извлечь доход на 167 335 360 рублей, хотя победить в конкурсе должно было АО "Столовая №14" с ценовым предложением в 143 541 902,47 рублей, отметили в пресс-службе. Ущерб следствие оценило в 23 793 457,53 рубля.

Об увольнении Барабанщикова стало известно 12 ноября.

Управление социального питания - учреждение, принадлежащее администрации Петербурга. Его создали для координации деятельности исполнительных органов власти в этой сфере, оно занимается организацией системы гарантированного питания в социальных учреждениях города.