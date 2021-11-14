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Высота пеплового столба на Карымском вулкане на Камчатке превысила 7 км

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский на Камчатке в воскресенье выбросил столб пепла более чем на семь тысяч метров над уровнем моря, сообщает региональный главк МЧС России.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, высота пеплового столба составила до 7200 метров при высоте самого исполина - 1469 метров", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние 22 километров в сторону Кроноцкого залива. На его пути населенные пункты отсутствуют.

Выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят, туристические группы в опасной близости не зарегистрированы.

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