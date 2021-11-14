Пожар произошел на Новолипецком металлургическом комбинате

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели тушат возгорание на Новолипецком металлургическом комбинате, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Сообщение о возгорании поступило в 21:14. Других подробностей нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о взрыве на складе завода НЛМК, частичном обрушении кровли после взрыва и сильном задымлении. Пострадала работница завода, сообщил "Интерфаксу" источник в скорой помощи.