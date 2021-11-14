Эпицентр взрыва в цеху НЛМК в Липецке находился у конвейера углеподготовки

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Эпицентр взрыва на складе НЛМК (Новолипецкого металлургического комбината) находился вблизи конвейера углеподготовки, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По направлению взрывной волны можно судить, что эпицентр был вблизи конвейера углеподготовки. Сразу рухнула кровля на площади 2 тыс. кв м", - сказал источник.

Ранее сообщалось о взрыве на складе с углем в цеху НЛМК. Пострадала работница завода.