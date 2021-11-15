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Дело о вандализме возбуждено после нападения на больницу под Тулой

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело в связи с инцидентом в городской клинической больнице города Новомосковска Тульской области, куда накануне вечером ворвалась группа мужчин и устроила погром.

Дело заведено по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах").

Расследование находится на контроле прокуратуры города Щекино.

В РоссииНеизвестные ворвались в больницу под Тулой и устроили погромЧитать подробнее

Вечером 14 ноября четверо мужчин ворвалась в здание городской клинической больницы в Новомосковске, напали на охранника. В приемном отделении они сломали дверь и разбили телефон.

Отмечалось, что ворвавшиеся в медучреждение мужчины были родственниками одного из пациентов. По информации пресс-службы министерства здравоохранения Тульской области, в результате происшествия никто не пострадал.

Тульская область Новомосковск

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