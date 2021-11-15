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В Петербурге арестовали экс-начальника городского управления соцпитания

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего начальника городского управления социального питания Алексея Барабанщикова, подозреваемого в причинении имущественного ущерба. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы в понедельник.

Мера пресечения в отношении Барабанщикова избрана по 9 января 2022 года.

Подозреваемый просил избрать в отношении него меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Он не признает вменяемое ему деяние по пунктам "а", "б" части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб).

Из материалов, поступивших в суд, следует, что Барабанщиков, возглавляя городское управление социального питания, действовал в сговоре с соучастниками, в числе которых сотрудники АО "Комбинат социального питания Красносельского района". Не позднее августа 2020 года он якобы "совершил действия, обеспечивающие победу общества в конкурсах с наиболее выгодными условиями и наименьшим снижением начальной цены контракта".

В частности, в конкурсе, проводимом комитетом по государственному заказу Петербурга, подозреваемые, по версии следствия, обманули членов комиссии, указав в заявке недостоверные сведения о количестве сотрудников, и получили контракты на организацию питания в общеобразовательных учреждениях Пушкинского района города, что позволило им извлечь доход свыше 167 млн рублей.

По информации пресс-службы, фактическим победителем в конкурсе должно было быть признано АО "Столовая №14" с ценовым предложением в 143,5 млн рублей. Таким образом, причиненный подозреваемыми ущерб следствие оценивает в 23,7 млн рублей. Местонахождение этих денег не установлено.

Барабанщиков, об увольнении которого из управления соцпитания стало известно в минувшую пятницу, и его соучастники были задержаны в тот же день. Все фигуранты ходатайствовали о продлении срока задержания, чтобы собрать дополнительные доказательства для подтверждения своих правовых позиций.

Петербург Алексей Барабанщиков

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