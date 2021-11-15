Кабмин РФ предложил потратить до 1 млрд руб. на установку флагов РФ у школ

Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Правительство предлагает зарезервировать в федеральном бюджете на 2022-2024 годы 1 млрд рублей на оснащение всех российских школ флагштоками и флагами РФ.

Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о бюджете кабинет министров внес в Госдуму. Об этом сообщила заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Пока предлагается оставить на резерве до распределения", - сказала Окладникова.

Отвечая на просьбу депутата Оксаны Дмитриевой (вне фракций) пояснить, что входит в сумму 1 млрд рублей по этой поправке, представитель Минфина детализировала: изготовление, поставка и установка флагштоков и флагов РФ на каждую школу в стране.

Каждой школе по флагу

25 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности поддержал идею ввести в российских школах традицию - церемонию поднятия российского флага. Тогда глава государства отметил, что во многих странах мира в учебных заведениях флаг страны поднимается ежедневно, и заявил о том, что в России нужно обеспечить единый общегосударственный стандарт такой церемонии. Кроме того, Путин сказал, что, поскольку это вопрос общегосударственного характера, финансирование должен выделить федеральный бюджет.

Вице-премьер Татьяна Голикова 25 августа, комментируя предложение, отметила, что законодательство об образовании "поощряет" такую церемонию, и добавила, что в правительстве определят объем федерального финансирования на эти цели.

Позже 30 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что практику поднятия государственного флага в школах РФ его ведомство намерено начать внедрять уже с нового учебного года.