Летевший из Томска в Москву самолет S7 вынужденно сел в Новосибирске

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, который летел из Томска в Москву, приземлился в Новосибирске в 11:47 по местному времени (7:47 по Москве), говорится на онлайн-табло новосибирского аэропорта.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что посадка совершена по решению экипажа.

Самолет вылетел из Томска в 8:40 по местному времени (4:40 по московскому времени), перед посадкой вырабатывал топливо в течение примерно двух часов.