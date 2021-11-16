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Потушен пожар на химпредприятии в нижегородском Дзержинске

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Нижегородском Дзержинске потушили пожар на частном химическом предприятии ООО "Синтез - Ацетон 2000", где 15 ноября произошла утечка водорода из емкости и началось факельное горение.

"Ликвидация открытого горения объявлена в 02.53 по московскому времени", - отметили в пресс-службе управления МЧС по Нижегородской области.

Вызов о пожаре в промзоне Дзержинска на Восточном шоссе поступил пожарной охране в понедельник в 15:50 по Москве. (мск) на пульт пожарной охраны поступил вызов о пожаре в промзоне Дзержинска на Восточном шоссе, д.1. По данным МЧС, там произошла разгерметизация емкостей с горючей жидкостью и с последующим факельным горением высотой 1-2 метра. Источник "Интерфакса" говорил, что там разгерметизировался трубопровод с водородом.

Пожар локализовали в 19:48 по Москве, тогда высота факельного горения составляла до 0,3 м. Никто не погиб и не пострадал. Специалисты взяли пробы воздуха на месте инцидента, и в итоге превышений ПДК зафиксировано не было.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Синтез-Ацетон 2000" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в апреле 2019 года. Основной вид деятельности - производство прочих основных органических химических веществ.

На момент создания являлось 100%-ной "дочкой" дзержинского ООО "Тосол-Синтез" (производит охлаждающие, тормозные и стеклоомывающие жидкости, а также выпускает колодки и фильтры). Затем владельцем 50% долей стал Валерий Артамонов, выступающий совладельцем ряда нижегородских компаний, в том числе ООО "Тосол-Синтез", 15% - Дмитрий Уткин (также совладелец целого ряда дзержинских компаний, в том числе "Тосол-Синтеза"). 20% владеет гендиректор и совладелец дзержинского ООО "ОПО-2", бывший член совета директоров ОАО "Синтез" Анатолий Шеин, 10% - управляющий Алексей Лукин, 5% - Олег Михайлов (оба в том числе совладельцы в дзержинском АО "Индустриальный парк" ОКА-Полимер").

Нижегородская область МЧС Дзержинск Синтез-Ацетон 200 Тосол-Синтез

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