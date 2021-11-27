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В нижегородском Дзержинске загорелся завод по производству боеприпасов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Пожар произошел на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в Дзержинске (Нижегородская область), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, на месте слышны взрывы. Пострадали минимум двое рабочих, их передали медикам.

В пресс-службе администрации города в субботу "Интерфаксу" сообщили, что возгорание произошло на территории оборонного завода имени Свердлова. "Угрозы нет. Информация о пострадавших уточняется", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе завода "Интерфаксу" сообщили, что комментарий ожидается позднее.

ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова" - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает около 30% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.

Это не первое происшествие на территории завода. Ранее в июле там разгерметизировалась емкость с ацетоном. Несколько человек пострадали.

31 августа 2018 года на территории завода произошел взрыв в здании утилизации мин. Затем там возник пожар на площади 80 кв. м. В результате инцидента шесть человек погибли. Начальнику цеха завода было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности во взрывоопасных цехах.

На других предприятиях Дзержинска также происходили аварии. 15 ноября 2021 года произошла утечка водорода из емкости на частном химическом предприятии ООО "Синтез - Ацетон 2000", началось факельное горение. Никто не погиб и не пострадал.

Крупное ЧП произошло в Дзержинске в июне 2019 года: тогда на территории оборонного завода "ГосНИИ "Кристалл" произошло несколько взрывов техногенного характера. На предприятии были разрушены несколько зданий, стекла в домах выбило в радиусе трех километров.

Нижегородская область

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