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У вынужденно севшего в Новосибирске "Боинга" были проблемы с крылом

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР инициировало доследственную проверку по факту посадки в новосибирском аэропорту самолета Boeing-737, выполнявшего рейс Томск - Москва, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе полета возникли проблемы в работе механизации крыла самолета. Командир воздушного судна принял решение осуществить посадку в аэропорту Новосибирск. Самолет благополучно приземлился, пострадавших нет", - говорится в пресс-релизе.

В ходе проверки ведомство даст оценку действиям членов экипажа и наземных служб.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, который летел из Томска в Москву, приземлился в Новосибирске по решению экипажа.

Boeing Новосибирск Томск

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