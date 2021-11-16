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Глава городского округа на Урале оштрафован за отсутствие маски

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Свердловской области Серовский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей главу Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Штраф назначен чиновнику за то, что он находился на заседании думы без маски. Ему вменили ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации).

Хроника 09 января 2020 года – 16 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Свердловская область Серовский суд Сосьвинский округ Геннадий Макаров коронавирус

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