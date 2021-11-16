Петербуржец отработает 80 часов за изготовление кастета на рабочем станке

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Рабочий Колпинского металообрабатывающего завода Александр Сергеев приговорен к 80 часам обязательных работ за изготовление кастета на рабочем станке, сообщила пресс-служба городских судов Петербурга.

Смольнинский суд признал его виновным в незаконном изготовлении оружия (ч.4 ст.223 УК). Суд установил, что рабочий в цеху на станке Trumpf 3030 сделал кастет путем наложения эскиза на металлическую пластину. Касет он носил с собой, пока 14 апреля полицейские в метро не изъяли его из рюкзака Сергеева.

В пресс-службе напомнили, что кастет относится к категории холодного оружия ударно-раздробляющего действия.

Подсудимый признал вину и раскаялся.