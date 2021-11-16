ЕСПЧ признал нарушение права движения "Голос" на выражение мнения

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека счел, что перед думскими выборами 2011 года российские власти нарушили права ассоциации в защиту прав избирателей "Голос" на свободу выражения.

"Голос" в 2013 году был признан НКО-иноагентом, но не стал таковым регистрироваться и был ликвидирован судом в 2016 году. После этого "Голос" работал в России как незарегистрированная организация и уже в качестве таковой в августе 2021 года был внесен в реестр незарегистрированных организаций-иноагентов.

В ЕСПЧ "Голос" оспорил штраф, который в России движению назначили за публикацию в интернете "карты нарушений" в пятидневный период перед выборами. Истцы решили, что информация о нарушениях не могла влиять на выбор избирателей и что штраф был несправедливым.

Страсбургский суд решил, что в отношении "Голоса" было нарушено его право на свободу информации и выражения мнения, которое гарантирует статья 10 Европеейской конвенции по защите прав человека. Компенсацию истцам суд назначать не стал.