Глава СК раскритиковал работу региональных подразделений

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Глава следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин раскритиковал работу региональных подразделений из-за роста числа уголовных дел, прекращенных за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Выступая на совещании, он потребовал пресекать "нерасторопность, приводящую к прекращению уголовных дел за истечением сроков давности". Слова Бастрыкина приводится на сайте ведомства.

По данным СК, в отдельных подразделениях более половины всех уголовных дел расследуются в срок свыше двух месяцев.

"В их числе следственные управления по Республике Тыва, Иркутской, Псковской и Тверской областям. В ряде территориальных следственных органов зафиксированы длительные сроки расследования уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести", - говорится в сообщении.

По мнению Бастрыкина, "это свидетельствует о недостаточном контроле руководителей за работой подчиненных следователей".

Также отмечается, что председателю СК России было доложено о дальнейшей реализации мер, направленных на обеспечение служебным жильем сотрудников ведомства. На данный момент уже начаты процедуры по закупке квартир на сумму 100 млн рублей. При этом правительством РФ поддержан вопрос о перераспределении еще 100 млн рублей, изысканных из внутренних резервов СК России, на закупку жилья.