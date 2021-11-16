Хинштейн сообщил о задержании и.о. главы самарско-ульяновского Росприроднадзора

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении исполняющего обязанности руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Врио главы МРУ Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин задержан сегодня в Самаре по подозрению в получении взяток", - написал депутат в соцсетях. По его словам, дело возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки).

В свою очередь, в управлении СКР по Самарской области "Интерфаксу" сообщили, что такого дела в производстве ведомства нет.

Позже пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области подтвердила, что исполняющий обязанности главы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

По версии следствия, с февраля 2019 года по ноябрь 2021 года подозреваемый, занимая последовательно руководящие должности в Росприроднадзоре, лично и при посредничестве других фигурантов получал взятки за общее покровительство при осуществлении надзора за работой фирмы, занимавшейся твердыми бытовыми отходами.

"Всего за указный период подозреваемый незаконно получил 6,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело квалифицировано по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, отмечает следствие.