Минздрав и ФОМС заявили, что уже решают проблемы, озвученные Счетной палатой

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Указанные в отчете Счетной палаты РФ замечания к эффективности Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) прорабатываются, некоторые из них уже решены, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава РФ.

Так, принятые 8 декабря 2020 года поправки (430-ФЗ) в закон "Об обязательном медицинском страховании" частично урегулировали вопросы, связанные с выполнением медорганизациями сверхплановых объемов медицинской помощи, межтерриториальными расчетами, различиями между регионами РФ в стоимости медицинской помощи, и эффективности работы комиссий, разрабатывающих местные программы ОМС, сообщается в совместном пресс-релизе Минздрава РФ и ФОМС.

В Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год уже утверждены единый перечень заболеваний и состояний, при которых оказывается специализированная медицинская помощь, и единые коэффициенты, используемые в российских регионах для расчета тарифов, отметили в ведомствах.

"В настоящее время различия в стоимости специализированной медицинской помощи обусловлены только коэффициентами дифференциации для субъектов Российской Федерации. (...) в проекте Программы государственных гарантий на 2022 год предусмотрена оплата медицинской помощи в первичном звене (по подушевому нормативу) исключительно с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации (включая показатели объема медицинской помощи)", - говорится в сообщении.

Кроме того, для большей прозрачности работы комиссий по разработке территориальных программ ОМС с 2021 года появилась возможность фиксировать распределяемые ими объемы медпомощи в тарифных соглашениях, которые открыто публикуются. Ряд российских субъектов уже использует их, но ведомства считают необходимым распространить эту практику повсеместно.

"Федеральные клиники, в основном сконцентрированные в Москве и Санкт-Петербурге, с 2021 года финансируются напрямую Федеральным фондом по новым правилам оплаты медицинской помощи, которые стимулируют федеральные клиники на оказание более сложных, ресурсоемких видов помощи. Это позволило повысить доступность такой медицинской помощи для граждан, вне зависимости от места их проживания", - добавили в пресс-службе.

Также уже подготовлены законопроекты по оценке деятельности страховых медицинских организаций и утверждению критериев распределения объемов оказания медицинской помощи между медорганизациями "любых форм собственности". Среди таких критериев фигурируют в том числе показатели "комплексности, доступности и качества оказания медицинской помощи".

"Изменены подходы к планированию нестраховых расходов, осуществляемых за счет средств нормированного страхового запаса бюджетов системы ОМС на дополнительное профессиональное образование медицинских работников по программам повышения квалификации и приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования. Одним из критериев отбора мероприятий, реализуемых за счет средств НСЗ, является их направленность на ликвидацию недостатков, выявленных в ходе проведения экспертиз качества медицинской помощи", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее Счетная палата РФ опубликовала отчет, в котором указала на недостаточную эффективность российской системы ОМС, связанную, в том числе, с отсутствием ряда правил распределения средств и стандартов медпомощи.