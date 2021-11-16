Житель Тулы напал на полицейского, пытаясь пройти в бар без QR-кода

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Тулы за применение насилия к полицейскому при попытке пройти в бар без предъявления документа о вакцинации от коронавируса.

"Дело в отношении 32-летнего местного жителя возбуждено по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СКР по Тульской области.

По данным следствия, в ночь на 16 ноября пьяный мужчина попытался зайти в бар, расположенный на улице Максима Горького, не показав на входе документы, свидетельствующие о его вакцинации от коронавируса. На отказ работников бара впустить его в заведение он стал агрессивно себя вести. Прибывшие на место сотрудники попытались утихомирить дебошира, однако мужчина ударил полицейского головой в лицо.

Дебошир задержан. Следователь готовит ходатайство в суд о его аресте.