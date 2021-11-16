Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Житель Тулы напал на полицейского, пытаясь пройти в бар без QR-кода

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Тулы за применение насилия к полицейскому при попытке пройти в бар без предъявления документа о вакцинации от коронавируса.

"Дело в отношении 32-летнего местного жителя возбуждено по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СКР по Тульской области.

По данным следствия, в ночь на 16 ноября пьяный мужчина попытался зайти в бар, расположенный на улице Максима Горького, не показав на входе документы, свидетельствующие о его вакцинации от коронавируса. На отказ работников бара впустить его в заведение он стал агрессивно себя вести. Прибывшие на место сотрудники попытались утихомирить дебошира, однако мужчина ударил полицейского головой в лицо.

Дебошир задержан. Следователь готовит ходатайство в суд о его аресте.

Тула МВД Коронавирус

Новости

Рогозин поговорил с главой NASA на фоне испытаний противоспутникового оружия РФ

Минобороны РФ показало модель движения фрагментов пораженного в ходе испытаний спутника

Минобороны РФ показало модель движения фрагментов пораженного в ходе испытаний спутника

Клиенты банков в РФ для защиты от мошенников смогут отказаться от дистанционных услуг

Клиенты банков в РФ для защиты от мошенников смогут отказаться от дистанционных услуг

Хинштейн сообщил о задержании и.о. главы самарско-ульяновского Росприроднадзора

Число госпитализированных после отравления метанолом в Казани возросло до 12

Арестован подросток, издевавшийся над малышом в курганском детдоме

Арестован подросток, издевавшийся над малышом в курганском детдоме
Пандемия коронавируса

Минтранс рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте до конца года

Минтранс рассчитывает на принятие закона о QR-кодах на транспорте до конца года

В Казани 11 молодых людей госпитализированы с отравлением метанолом

Шойгу заявил, что военные РФ на испытаниях "ювелирно" поразили старый спутник

Шойгу заявил, что военные РФ на испытаниях "ювелирно" поразили старый спутник

Военные РФ подтвердили, что сбили советский спутник в ходе испытаний

Военные РФ подтвердили, что сбили советский спутник в ходе испытаний
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });