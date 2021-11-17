Госдума вернулась к законопроекту о расширении полномочий полицейских

Из проекта удалено одно из оснований для открытия сотрудниками МВД огня

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в среду рекомендовал принять во втором чтении правительственный законопроект, который дает сотрудникам полиции право на вскрытие автомобиля, оцепление территорий и ограждение мест массовых мероприятий, а также уточняет основания для открытия полицейскими огня и для проникновения в дома и квартиры.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении предлагается вынести на заседание Думы 23 ноября.

"Законопроект вызвал большой интерес общественности", - сказал на заседании заместитель председателя комитета Эрнест Валеев.

По его словам, ко второму чтению в законопроекте убрали одно из оснований, по которым полиция может открыть огонь на поражение. Первоначально предлагалось, что нажать на курок сотрудник полиции мог в случае, если задерживаемый попытается "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции". Теперь это положение удалено.

Законопроект (955380-7) был внесен в Думу в мае 2020 года.

Вскрытие авто

Проект закона предлагает дополнить закон "О полиции" новой статьей "Вскрытие транспортного средства".

Согласно документу, предлагается разрешить полицейским вскрывать автомобили, если нужно спасти чью-то жизнь, предотвратить преступление, изъять оружие или наркотики, проверить сообщение об угрозе террористического акта или установить обстоятельства несчастного случая. Кроме того, на такой шаг полиция сможет пойти при массовых беспорядках или ЧС, если вскрытие понадобится для обеспечения общественной безопасности.

Перед вскрытием транспортного средства, согласно проектируемым нормам, сотрудник полиции называет свои должность, звание, фамилию, предъявляет по требованию владельца или тех, кто находится в машине, служебное удостоверение. Также полицейскому нужно будет объяснить, почему и на каком основании он собирается вскрыть авто, и разъяснить права и обязанности граждан. Исключение составят случаи, когда промедление создает угрозу жизни и здоровью граждан или самого сотрудника полиции.

Если собственник автомобиля при вскрытии не присутствовал, полиция должна будет его проинформировать о произошедшем в течение ближайших 24 часов. После вскрытия полиция должна будет обеспечить меры, чтобы в машину не проникли посторонние - до прибытия собственника.

Ко второму чтению в проекте убрали пункт, согласно которому полицейский не нес ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства, если мера применялась на законных основаниях.

"Соответствующее регулирование уже есть в Гражданском кодексе", - пояснил "Интерфаксу" суть поправки Валеев.

Правительство также предлагает уточнить требование закона о том, что полицейский должен представиться и разъяснить права и обязанности граждан. Если нужно задержать преступника или есть опасность для чьей-то жизни, представиться и разъяснить права сотрудник полиции сможет позже - после того, как это позволят обстоятельства.

Проникновение в жилое помещение

Авторы законопроекта также предлагают уточнить формулировки в статье 15 закона "О полиции", которой регулируется право силовиков проникать в квартиры, жилые дома, здания, на земельные участки и территории.

Сейчас эта статья разрешает такое проникновение в случае, если нужно задержать "лиц, подозреваемых в совершении преступления". В новой редакции полицейские смогут это делать также в случае, если в помещении находится человек без процессуального статуса, совершивший вероятное преступление. На такого человека смогут указать, в частности, потерпевшие или очевидцы.

Оцепление митингов и блокирование местности

Законопроектом предлагается уточнить право полиции оцеплять места происшествий и участков местности, которые изложены в статье 16 закона "О полиции".

Инициатива подразумевает, что полиция в границах оцепления сможет осуществлять личный осмотр граждан и осмотр транспортных средств. Если гражданин или водитель автомобиля от такого осмотра откажутся, у полиции появится право не впускать их на оцепленную территорию или не выпускать их из нее до снятия оцепления. Оцепление, согласно проектируемой норме, может проводиться по новому основанию - если никак иначе нельзя предотвратить угрозу жизни и здоровью граждан. В оцепление могут включаться не только отдельные здания и участки местности, но и территории. Максимальный размер территории в законопроекте не уточняется.

Кроме того, разъясняется, что полиция может "временно ограждать" места проведения публичных и массовых мероприятий и обозначать такие места доступными средствами - в том числе визуальными.