Госдума приняла закон о повышении лимита накоплений ФНБ до 10% ВВП

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который повышает с 7% до 10% ВВП лимит накоплений Фонда национального благосостояния (ФНБ), сверх которого средства могут быть проинвестированы.

Соответствующую поправку в Бюджетный кодекс (N12583062-7) правительство внесло в Госдуму на прошлой неделе.

Порог предлагалось повысить, "чтобы позволить увеличить ликвидную часть фонда на случай неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры, и одновременно с этим установить в абсолютных размерах допустимый объем использования средств ФНБ в размере 2,5 трлн рублей на три года для реализации финансирования самоокупаемых проектов", сказал, представляя поправку, замминистра финансов РФ Алексей Лавров.

Идею повысить лимит Минфин включил в проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, подготовленный в конце сентября. В документе отмечалось, что тенденции энергоперехода и связанные с ним риски падения спроса на нефть могут угрожать бюджетной стабильности РФ в сравнительно близкой перспективе, поэтому накопления в ФНБ нужно увеличивать.

Принятый депутатами в третьем чтении закон закрепляет с 2022 г. на бессрочной основе в Бюджетном кодексе (БК) уровень первичного структурного дефицита федерального бюджета в размере 0,5% ВВП. Сейчас согласно ст. 199 БК, которая определяет, исходя из чего рассчитывается общий предельный объем расходов бюджета, установлены параметры структурного дефицита в размере 1,46 трлн руб. в 2021 г., 585 млрд руб. ежегодно в 2022 и 2023 гг. и 575 млрд рублей в 2024 г. Они заменяются словами "0,5% ВВП, указанного на соответствующий финансовый год в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период". Как говорится в пояснительной записке, таким образом, предлагается установить на постоянной основе уровень первичного структурного дефицита, используемый для расчета предельных расходов бюджета в рамках "бюджетного правила", что позволит на долгосрочной основе зафиксировать параметры определения бюджетных расходов.

С учетом прогноза объема ВВП на 2022-2024 гг. (133,33 трлн руб., 141,88 трлн руб. и 151,51 трлн руб. соответственно) 0,5% ВВП будет соответствовать 667 млрд руб., 709,4 млрд руб. и 757,57 млрд руб. Таким образом, разница в 2022 г. с установленными 585 млрд руб. составит порядка 82 млрд руб., в 2023 г. - 124 млрд руб., в 2024 г. - 182,6 млрд руб.