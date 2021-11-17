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Попова заявила, что в РФ заболевают COVID не более 2,5% привитых

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - На данный момент в России заболевают COVID-19 не более 2,5% вакцинированных от этого вируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ ведется поименный регистр по заболевшим и по вакцинированным (от коронавируса), сличение двух регистров четко выдает, сколько человек заболело среди вакцинированных: до сегодняшнего дня больше 2,5% там не накопилось", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья в среду.

При этом она отметила, что доля повторных случаев заболевания коронавирусом в России в среднем составляет 0,25-0,3%.

коронавирус Анна Попова Роспотребнадзор

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